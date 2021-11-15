В Ханты-Мансийске осудили 17-летнюю девушку, распространявшую наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Ханты-Мансийске вынесли обвинительный приговор в отношении 17-летней девушки, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков. По сообщению пресс-службы регионального следкома, она взялась за это дело, чтоб подзаработать денег.

- Установлено, что с марта по июль 2021 года девушка покупала в Интернете синтетические наркотики для дальнейшего сбыта. Товар она размещала в тайниках, не встречаясь с покупателями, - добавили в ведомстве.

Арестовали югорчанку 17 июля, при себе у нее было 18 свертков, приготовленных для сбыта. Впоследствии в тайниках удалось обнаружено еще два свертка. Всего же она приобрела в Сети не менее 19 граммов запрещенных веществ.

В итоге суд приговорил девушку к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.