Коронавирус в Югре, последние новости на 15 ноября 2021 года: умерли 10 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Число умерших коронавирусом в Югре на 15 ноября увеличилось на 10 человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 532 человека. При этом число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 261 человека. Состояние 199 пациентов остается тяжелым, 151 подключен к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.

Роспотребнадзор Югры рекомендует надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую каждые 2-3 часа.