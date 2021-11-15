Коронавирус в Югре на 15 ноября 2021: за сутки ковидом заразились 261 человек Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За весь период пандемии в Югре зафиксировано 85 999 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки подтвержден 261 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. А именно: в Сургуте – 57; Нижневартовске – 40; Ханты-Мансийске – 35; Нефтеюганске – 26; Нягани – 14; Урае – 11; Нефтеюганском районе – 11; Кондинском районе – 8; Мегионе – 7; Югорске – 7; Советском районе – 7; Когалыме – 5; Пыть-Яхе – 5; Нижневартовском районе – 5; Сургутском районе – 5; Октябрьском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Лангепасе – 3; Радужном – 3; Березовском районе – 3; Покачах – 1.

На момент выявления у 209 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 260 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 156 человек, сняты с наблюдения – 383 372 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 260 человек, всего прошли обследование 2 522 095.

Состояние 199 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 532 человека. За сутки выписались по выздоровлению 173 человека, за весь период пандемии вылечились 79 103 югорчанина.