В Ханты-Мансийске пройдет финал Всероссийского конкурса «Студент года. Медики» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

В Ханты-Мансийске 26–30 ноября пройдет финал Всероссийского конкурса «Студент года. Медики». Его финалисты — 100 студентов высших учебных заведений из 37 регионов России, которые имеют особые успехи и достижения в медицинской сфере: научные работы, исследования, статьи и патенты. Наставниками и экспертами конкурса являются представители научно-медицинских организаций и ведомств страны.

- Студенты медицинских вузов стали очень активными членами общественной жизни страны, добровольческих проектов, они работают в перегруженных медицинских учреждениях, помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе. Опыт и знания, которые приобретают участники, станут ценным дополнением к их профессиональным компетенциям, — сказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Конкурс направлен на поддержку обучающихся по программам высшего медицинского образования в России.