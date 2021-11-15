В ХМАО обустроят больше двух тысяч километров зимних дорог Фото: Юлия Кучеренко

В Югре обустроят больше двух тысяч км зимних дорог и около 22 км ледовых переправ. Они появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. Дорожные работы планируют завершить до 25 декабря 2021 года.

Чтобы обезопасить жителей региона и исключить несанкционированные выезды установлены дорожные знаки «Въезд запрещен» в начале и конце зимников и ледовых переправ. Кроме того, устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду.

Ледовые переправы введут в эксплуатацию поэтапно, по фактическому состоянию льда и погодных условий. Сначала проезд разрешат для транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн с постепенным увеличением грузоподъемности.