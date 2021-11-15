В Югре студенты-медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре студенты-медики, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса получат выплаты. Об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Для обучающихся 4 курса по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» выплата составит 820 рублей в день. Для студентов 5-6 курсов по образовательным программам высшего образования – программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» размер выплаты составит 820 рублей в день, а для обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры – 1370 рублей в день.

Действие выплаты распространяется на учащихся Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, Сургутского государственного университета на время прохождения их практики в условиях борьбы с ковидом с 1 ноября по 31 декабря.