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Общество15 ноября 2021 4:16

На территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость

А 17 и 18 ноября водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей
Виктория Терина
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На территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость Фото: Администрация Нефтеюганского района

На территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость Фото: Администрация Нефтеюганского района

Сегодня, 15 ноября, на территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Инспекторы ГИБДД проверят водителей на автодороге "Левый берег реки Обь" и на подъезде к Сингапаю. Цель рейда - предупредить ДТП по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, 17 и 18 ноября дорожные полицейские проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейд пройдет в рамках профилактической акции "Проведи диагональ безопасности – пристегнись!".

Госавтоинспекция призывает жителей Нефтеюганского района присоединиться к акции и опубликовать в соцсетях фото по этой теме - с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.