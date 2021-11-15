На территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость Фото: Администрация Нефтеюганского района

Сегодня, 15 ноября, на территории Нефтеюганского района пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Инспекторы ГИБДД проверят водителей на автодороге "Левый берег реки Обь" и на подъезде к Сингапаю. Цель рейда - предупредить ДТП по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, 17 и 18 ноября дорожные полицейские проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейд пройдет в рамках профилактической акции "Проведи диагональ безопасности – пристегнись!".

Госавтоинспекция призывает жителей Нефтеюганского района присоединиться к акции и опубликовать в соцсетях фото по этой теме - с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.