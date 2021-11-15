Погода на 15 ноября 2021 года в Югре: мороз и небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода на 15 ноября 2021 года в Югре: облачно с прояснениями, местами небольшой снег и изморозь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -15, -20 °С, при прояснениях -25, -30 °С, днем -8,-13 °С, местами -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью без осадков, изморозь, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20 °С, днем -10, -12 °С.

Погода в Югре на 15 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.