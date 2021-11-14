В Сургуте открыли новый участок дороги по улице 5 «3» от Нефтеюганского шоссе до 39 «2»

Фото: Администрация Сургута

Новый участок дороги по улице 5 «3» от Нефтеюганского шоссе до 39 «2», на строительство которого ушло два года, открыли в Сургуте. Как сообщили в городской администрации, сейчас это почти километровая современная магистраль с четырьмя полосами движения, тротуарами, велодорожками и ливневкой.

По словам директора Управления капитального строительства Александра Гребешка, дорога обеспечит транспортную доступность в 46-й и 48-й микрорайоны и разгрузит транспортный поток в Западной части города.

- Строительно-монтажные работы выполнены в срок. О ходе работ мы регулярно отчитывались Главе Сургута Андрею Филатову, - отметил Гребешок.

Отметим, что новую магистраль построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги.