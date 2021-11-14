Коронавирус в Югре на 14 ноября 2021: за сутки ковидом заразились ещё 259 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 ноября 2021 года увеличилось на 259 человек. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 85 738 человек.

Коронавирус в Югре на 14 ноября 2021

Больше всего заболевших – в Сургуте (62 человека), Ханты-Мансийске (33 человека), Нижневартовске (37 человек), Нягани (16 человек), Урае (19 человек) и Югорске (9 человек).

Коронавирус в Югре на 14 ноября 2021

Количество болеющих «короной» сейчас – 5 286 человек, число выздоровевших с начала пандемии – 78 930 человек. Умерли 1522 человека.