Погода в Югре 14 ноября 2021: при прояснениях температура упадет до -21 (!) градуса Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 14 ноября, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами изморозь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 С, при прояснениях -16…-21 С, днем -4…-9 С, в северо-западных районах -10…-15 С.

Погода в Югре 14 ноября 2021 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11 С, днем -7…-9 С.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о погоде в Тюмени на 14 ноября 2021: в «курьи именины» ждем облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4…-9 C, днём -2…-7 C.