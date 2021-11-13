В югорском поселке Комсомольский открыли парк отдыха. Фото - Администрация Октябрьского района (Югра).

В югорском поселке Комсомольский открыли парк отдыха. На днях состоялась общественная приемка.

На сегодняшний день пройден первый этап реализации проекта. Здесь обустроили современное металлическое ограждение протяженностью 540 метров, возвели большой многофункциональный игровой комплекс, расставили скамейки и урны, игровые конструкции – большую песочницу, паровозик, карусели и шестиместные современные качели.

Несмотря на то, что работы закончились поздно осенью, ребятам будет интересно проводить свой досуг в новом парке уже этой зимой. Летом тут пройдут традиционные субботники, появятся клумбы с цветами.