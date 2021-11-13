В Ханты-Мансийске мужчина сдал украденный кабель на цветмет. Фото: Ольга Крыльцова

51-летний мужчина в пойменной части Объездной дороги Ханты-Мансийска похитил кабель, который принадлежит одной из ресурсопоставляющих компаний окружного центра. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

– В ходе обыска по месту жительства подозреваемого стражи порядка изъяли часть похищенного имущества. Большую часть мужчина успел сдать в пункт приема цветных металлов. Вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению, – рассказали в МОМВД России «Ханты-Мансийский».

По данному факту возбуждено уголовное дело «кража в крупном размере». Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.