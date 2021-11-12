Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовск

В середине ноября на дорогах Нижневартовска появятся четыре новых комплекса фотовидеофиксации. Оборудование установили на перекрёстках улиц: Ленина - проспект Победы, Интернациональная - Дзержинского, Мира - Дзержинского и 60 лет Октября - проспект Победы.

На этих перекрестках часто случаются аварии, например, на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы за два года произошло семь ДТП с тяжелыми последствиями.

- В связи с высокой аварийностью на данных перекрестках по поручению исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко и по поручению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города смонтированы и готовы к работе восемь комплексов и 56 видеокамер, позволяющих фиксировать различные нарушения - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.

По его словам, системой фотовидеофиксации оборудованы 17 перекрестков, которые включают в себя 246 камер. Таким образом, системой безопасности охвачены все крупные перекрестки в Нижневартовске.

- Работа системы автоматизированной фотовидеофиксации повысит дисциплину водителей, будет способствовать соблюдению правил всеми участниками дорожного движения и положительно повлияет на безопасность жителей в целом, - добавил Дмитрий Кощенко.

Сейчас на этих четырех перекрестках организован пофазный разъезд, то есть транспортные потоки при движении не пересекаются. Это сделали для безопасности, чтобы снизить скорость проезда перекрестков. Специалисты решили вернуть работу светофоров в прежний режим для увеличения пропускной способности на этих участках дороги. Всю работу сделают постепенно после ввода системы фотовидеофиксации.