Магазин детских товаров в Нягани оштрафован за несоблюдение антиковидных мер Фото: Татьяна Коркина

В Нягани и Октябрьском районе проверили «Детский мир» и выявили нарушения, а именно: в магазине не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, продавцы работают в торговом зале без медицинских масок и перчаток.

Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое грозит штраф. Дело направили в Няганский городской суд, который обязал магазин выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Контрольные и противоэпидемические мероприятия, проводимые Роспотребнадзором в Нягани и Октябрьском районе, продолжаются и полностью поддержаны судом.