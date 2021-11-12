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Общество12 ноября 2021 17:59

Магазин детских товаров в Нягани оштрафован за несоблюдение антиковидных мер

Он обязан выплатить 200 тысяч рублей
Виктория Терина
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Магазин детских товаров в Нягани оштрафован за несоблюдение антиковидных мер

Магазин детских товаров в Нягани оштрафован за несоблюдение антиковидных мер

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани и Октябрьском районе проверили «Детский мир» и выявили нарушения, а именно: в магазине не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, продавцы работают в торговом зале без медицинских масок и перчаток.

Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое грозит штраф. Дело направили в Няганский городской суд, который обязал магазин выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Контрольные и противоэпидемические мероприятия, проводимые Роспотребнадзором в Нягани и Октябрьском районе, продолжаются и полностью поддержаны судом.