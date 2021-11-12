В Сургуте снизилась суточная заболеваемость коронавирусом Фото: Администрация Сургута

В Сургуте зафиксировали снижение суточной заболеваемости жителей коронавирусной инфекцией, показатель сократился почти в два раза. Сейчас в среднем за один день врачи регистрируют от 200 до 250 новых случаев. Снизилось и количество выездов к пациентам до 1,5 тысяч за день, а раньше медики выезжали на адреса больше двух тысяч раз.

На сегодняшний день в Сургуте с подтвержденным коронавирусом наблюдаются 4,5 тысячи пациентов - 509 из них дети.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте от коронавируса полностью привились 176 тысяч жителей. Ежедневно за вакциной обращаются больше трех тысяч сургутян.

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