В Сургуте несколько бездомных собак набросились на ребенка Фото: Паблик "ЧП, ДТП ХМАО"

Жители Югры все чаще страдают от нападения бездомных собак. На этот раз от животных пострадал юный житель Сургута. Следственные органы начали проверку информации, размещенной в социальных сетях, о нападении бродячих собак на ребенка.

Как сообщают следователи, нападение собак произошло на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова в Сургуте. Несколько бездомных собак набросились на проходившего мимо ребенка. В результате он получил травмы. Собак отогнал случайный прохожий.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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