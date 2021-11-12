Пьяный югорчанин угнал автомобиль, чтобы съездить за выпивкой, но по пути въехал в сугроб Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе в полицию обратилась 36-летняя женщина и рассказала, что её авто угнали. В совершении угона подозревается 20-летний друг её сожителя. Его пьяного и без прав задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщают в ОМВД России по Советскому району, молодой человек находился в поселке Пионерский в гостях у своего приятеля, с которым они выпивали. Когда хозяин квартиры уснул, парень решил, что ему мало выпитого и необходимо сходить до ближайшего магазина за спиртным и сигаретами. Вспомнив, что у дома стоял автомобиль Шевроле Спарк, принадлежащий девушке товарища, он нашел в кармане её куртки ключи и отправился за добавкой спиртного. По дороге в поселок Таежный, молодой человек не справившись с управлением, въехал в сугроб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в октябре текущего парень только освободился из тюрьмы, где он сидел за совершение тяжкого преступления против личности.