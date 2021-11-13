Погода на 13 ноября 2021 года в Югре: ночью в отдельных районах изморозь

В Югре ночью в отдельных районах изморозь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью -6,-11 °С, местами по восточной половине -15,-20 °С, днем 0,-5 °С, местами до -10 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8 °С, днем -1,-3 °С.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима будет.