Коронавирус в Югре, последние новости на 12 ноября 2021 года: умерли 11 человек Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 1 498смертельных случая от коронавируса. За сутки скончались 11 человек. Новые заражения появились в 22 муниципалитетах округа. За день подтверждено 255 новых случая заболевания, причем высокие значения фиксируются в в Сургуте – 55, Нижневартовске – 44, Нефтеюганске – 19. В тяжелом состоянии находятся 199 пациентов, 144 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пораженные ткани никогда не восстановятся»: врач из Нижневартовска показал, как COVID-19 влияет на легкие.

Медик продемонстрировал поражение легких на снимках, которые лучше не смотреть слабонервным (подробнее)