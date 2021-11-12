В Москве состоится ежегодная премия для политконсультантов «ВЫБОР»

11 ноября стартовал прием заявок на VII Национальную премию Российской ассоциации политических консультантов «ВЫБОР». Заявки принимают до 5 декабря 2021 года, а торжественная церемония награждения победителей запланирована на 22 декабря 2021 года в Центре международной торговли Москвы.

Премия призвана выявлять и поощрять специалистов в области проведения избирательных кампаний в Российской Федерации, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне. Она по праву считается главной российской профессиональной премией в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. Всего 13 номинаций, кстати, в этом году содержание и критерии по ряду номинаций обновлены.

Победителей выберет жюри, в состав которого традиционно входят Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Григорий Казанков, член правления РАПК, политтехнолог, Андрей Максимов, руководитель агентства «Максимов – консалтинг», политтехнолог, Кирилл Истомин, первый заместитель руководителя АНО «Диалог регионы» и другие признанные профессионалы.

Лауреаты Премии и гости торжественного вечера увидят презентации проектов номинантов, пройдут мастер-классы признанных специалистов в области электоральных и политических процессов, политических консультантов и ведущих политтехнологов страны. Подать заявку можно на сайте Премии.

Кроме того, состоится ещё одно важное событие Конгресс Российской ассоциации политических консультантов, регистрация на который будет открыта на сайте Российской ассоциации политических консультантов позже.