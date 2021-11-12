Коронавирус в Югре, последние новости на 12 ноября 2021 года: заразились 255 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре за весь период коронавирусной пандемии зарегистрировано и подтверждено 85 222 случая новой коронавирусной инфекции. За в регионе сутки зафиксировано 255 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За день ковид подтвержден: в Сургуте – 55; Нижневартовске – 44; Нефтеюганске – 19; Нягани – 16; Советском районе – 14; Ханты-Мансийске – 13; Урае – 10; Березовском районе – 10; Лангепасе – 9; Сургутском районе – 9; Нижневартовском районе – 9; Югорске – 7; Пыть-Яхе – 7; Мегионе – 6; Радужном – 6; Октябрьском районе – 5; Когалыме – 5;Нефтеюганском районе – 4; Кондинском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 2; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 246 случаях, по 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 532, сняты с наблюдения – 378 581. За сутки на COVID-19 обследовано 7 581 человек, всего прошли обследование 2 501 269 человек.

Состояние 199 пациентов остается тяжелым, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 498 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались 180 человек, за весь период пандемии выздоровели 78 583 югорчанина.