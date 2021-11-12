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Происшествия12 ноября 2021 11:55

Браконьер в Березовском районе поохотился на редкую птицу и отправится под суд

Он убил «Гуся гумменика» и «Лебедя-кликуна»
Виктория Терина
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Браконьер в Березовском районе поохотился на редкую птицу и отправится под суд Фото: Администрация Березовского района

Браконьер в Березовском районе поохотился на редкую птицу и отправится под суд Фото: Администрация Березовского района

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинение по уголовному делу против жителя ЯНАО. Он обвиняется в незаконной охоте на редкий вид птицы. По Правилам охоты, утвержденным приказом Минприроды России, запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ или Красные книги субъектов РФ.

В мае 2021 года обвиняемый, не имея специальных разрешительных документов, на 25 км протоки «Древне Тегинское» реки Малая Обь, используя моторную лодку, застрелил «Гуся гумменика» - птицу, которая занесена в Красную книгу региона и «Лебедя-кликуна», не относящегося к объектам охоты.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый выплатит причиненный ущерб.

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