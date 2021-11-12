Персонал детского противотуберкулезного санатория в Ханты-Мансийске привились от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

КУ «Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М. Сагандуковой» в Ханты-Мансийске присоединился к региональной акции «Мы вместе против ковида». Все сотрудники санатория, которые не имеют противопоказаний и контактируют с детьми и их родственниками, поставили прививки от коронавируса. Таким образом в учреждении привито 75 медицинских работников и обслуживающего персонала.

- Так мы хотели показать, что заботимся не только о собственном состоянии здоровья, но и об окружающих. Оказывая медицинские услуги детям и организуя воспитательный процесс, мы сутками находимся рядом с подопечными. А значит, мы должны обеспечить на территории учреждения COVID-free пространство, чтобы наши пациенты и их родные спокойно проходили лечение и реабилитацию, - подчеркнул главный врач Таберт Артур Артурович.

Напомним, мы писали ранее, что сотрудники ЗАГСа в Ханты-Мансийске прошли вакцинацию от COVID-19 и стали участниками акции.