В Югре, за злоупотребление должностными полномочиями, пойдет под суд железнодорожник Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследования уголовного дела в отношении начальника Путевой машинной станции № 254 филиала ОАО «РЖД», обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвиняемый, зная о производственной травме, которая произошла монтером пути, не принял мер по созданию комиссии для расследования несчастного случая на производстве. Чтобы избежать ответственности, он дал подчиненным сотрудникам незаконное указание о отметить в табеле монтера пути как находящегося на рабочем месте с апреля по ноябрь 2020 года, когда на самом деле его не было, обеспечив мужчине незаконную выплату зарплаты.

Его действия повлекли нарушение прав и законных интересов организации, а также филиалу компании причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Обвиняемого отстранили от должности. Уголовное дело в ближайшее время направят в Сургутский городской суд ХМАО-Югры.