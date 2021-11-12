Нижневартовский спортивный комплекс признали лучшей туристской базой в Югре Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовский спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» стал одним из победителей конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» в 2021 году, который проводился региональным Департаментом промышленности. Конкурс проводится для выявления и поощрения организаций, предприятий и отдельных представителей, достигших наилучших результатов в развитии внутреннего и въездного туризма в округе.

Нижневартовский СОК «Радуга» стал лауреатом в номинации «Лучшая туристская база». Кстати, каждый лауреат получит диплом и памятный знак. Церемония награждения пройдет в рамках ежегодного туристского форума «ЮграТур», который состоится в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября.

Кроме того, в этом году проект по созданию Экоэтнопарка на базе СОК «Радуга» выиграл в региональном конкурсе инициативных проектов. Он станет точкой притяжения и востребованным туристическим комплексом с веревочным парком, этнодеревней, экотропой, малыми архитектурными формами, детской игровой зоной, современным спортивным инвентарем, фотозонами и тематическими «уголками», сообщили в администрации города.