В Югре заключенный напал на сотрудника следственного изолятора, укусив его за предплечье

В Нижневартовске заключенный напал на сотрудника следственного изолятора Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске заключенный напал на сотрудника следственного изолятора. Подробности уточнили в СУ СК России по ХМАО – Югре.

- По версии следствия 15 октября 2021 года около 20 часов злоумышленник, содержащийся под стражей по обвинению в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности, свободы личности и собственности, из мести сотруднику следственного изолятора за добросовестное исполнение служебных обязанностей, применил к тому насилие, укусив за предплечье, в момент изъятия предмета, запрещенного внутренним распорядком учреждения - сообщили в ведомстве.

Нападавший 27-летний житель Сургута получит новый срок. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей".

Расследование продолжается.