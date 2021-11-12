Ежедневно за вакциной обращаются более трех тысяч сургутян Фото: администрация Сургута

В Сургуте от коронавируса полностью привились 176 тысяч жителей. А одним компонентом привито 209 тысяч человек. Это 88% от плана, установленного Главным государственным санитарным врачом по ХМАО-Югре. Ревакцинацию прошли больше 15 тысяч горожан.

Как сообщают в администрации города, в среднем ежедневно за вакциной обращаются более трех тысяч сургутян. Среди всех вакцин, чаще выбирают «Гам-КОВИД-Вак», а для ревакцинации - «Спутник лайт».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте сотрудников общественного транспорта, не имеющих QR-кода, отстранят от работы. Кроме того, проверки выявили нарушителей масочного режима в автобусах города.

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