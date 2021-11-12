В Радужном от столкновения двух авто пострадали две женщины Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Новая в Радужном 55-летний водитель автомобиля «КИА», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Шевроле» под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры «КИА», две 60-летние женщины, получили травмы.

Всего за сутки в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2– за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем и выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, важно избегать резких ускорений, торможений и перестроений.