Житель Лангепаса отправится под суд за кражу, мошенничество и неуплату алиментов Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Лангепаса завершил расследование и направил в суд уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который обвиняется по 11-ти эпизодам мошенничества.

Мужчина долгое время обманывал людей и получал деньги, не собираясь исполнять данные обещания. Точнее он предлагал свои услуги по изготовлению мебели под заказ и ремонту квартир, а потом говорил клиентам, что купит необходимые строительные инструменты. А для этого он входил в доверие и убеждал своих заказчиков дать ему деньги. Аферист работал с заказчиками по устной договорённости, находясь возле торговых центров города, либо приходя к своим жертвам на дом. В результате жители Лангепаса потеряли по его вине 80 тысяч рублей.

В марте 2021 года обвиняемого взяли под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Его нашли и задержали на территории Калужской области. Кроме того, злоумышленник обвиняется в неуплате средств на содержание детей, а ещё в краже бензопилы с дачного участка.

Расследование завершено и уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.