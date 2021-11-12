Погода в Югре на 12 ноября 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В пятницу, 12 ноября 2021 года, в Югре будет облачно с прояснениями. По западной и восточной половине округа пройдет небольшой снег. Ночью в отдельных районах гололед и изморозь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -9, -14 °С, при прояснениях -19, -24 °С, днем -2, -7 °С, местами -10, -15 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -11, -13 °С, днем -3, -5 °С.

Погода в Югре на 12 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою - послужат тебе весною». По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома - это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит - это к ясному дню, если пищит - к ночному морозу.