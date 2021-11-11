Больше 37 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в ОКБ Ханты-Мансийска Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска на сегодня больше 37 тысяч человек полностью завершили вакцинацию и больше 42 тысяч жителей города получили первый компонент вакцины.

Среди полностью привитых от коронавируса больше 6 тысяч – это пожилые люди старше 65 лет. Больница Ханты-Мансийска создала все условия для жителей города желающих поставить прививку ждут в ОКБ в 7-ми кабинетах. Ещё пункты вакцинации находятся в Центре здоровья и филиале поликлиники по улице Свободы, 2.

Специалисты отдела медицинской профилактики лечебного учреждения организовали выездную работа по вакцинации от COVID-19. Бригады побывали в медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях, в хозяйственных организациях города и структурах власти, кроме того, в городе развернуты мобильные пункты вакцинации. За весь этот период выполнено около 2 тысяч выездов специалистов.

Сегодня доступны вакцины «Гам-Ковид-Вак» и ЭпиВакКорона.