В Сургутском районе появится своя Аллея звезд Фото: Городской информационный центр Ханты-Мансийска

В Сургутском районе появится своя Аллея звёзд, но пока она будет виртуальной. Аллею лучших педагогических работников откроют уже в декабре этого года. Благодаря высоким профессиональным достижениям и отличным результатам учеников станет основанием для выдвижения учителя в "звёзды".

Важными критериями обозначены победы в конкурсах профессионального мастерства и подготовка призёров всероссийских олимпиад и стобалльников. Кандидатуры выдвигают руководители образовательных учреждений.

Заявки в "звёзды" принимают до 20 ноября в Информационно-методическом центре. И уже в начале декабря станут известны имена районных звёзд педагогики.

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