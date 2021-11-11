Житель Нефтеюганска отдал больше 20 тысяч за несостоявшуюся поездку в Тюмень Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске жертвой обмана стал 26-летний житель города, который планировал поехать из Нефтеюганска в Тюмень и нашел машину через приложение. Потерпевший выбрал аккаунт без отзывов и фотографии и забронировал поездку.

Водитель попросил оплатить комиссию 50 рублей и направил ссылку югорчанину. За некоторые поездки приложение взимает комиссию, поэтому этот момент не смутил молодого человека и доверчивый северянин перешел по ссылке, которая вела на фишинговый сайт. Он выглядел как официальный сайт приложения, но в адресной строке присутствовало лишнее слово, которое невнимательный парень просто не заметил.

После того как он ввел данные своей карты, начались списания денег. Общий ущерб составил 21,3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершенная с банковского счета». Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.