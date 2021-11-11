В Советском районе 78% жителей поставили прививку от COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе 78% жителей, подлежащих вакцинации, уже поставили прививку от COVID-19. Такие данные озвучила заместитель главы Советского района по социальному развитию Людмила Носкова на заседании муниципального оперативного штаба.

- За прошедшую неделю было вакцинировано 995 жителей Советского района. На сегодняшний день вакцинацию должны пройти еще 6 739 человек, - сообщила Людмила Носкова.

По словам медиков – вакцинация это единственный надежный способ обезопасить себя и окружающих от заболевания. По их информации, заболеваемость среди вакцинированных в 4 раза ниже в сравнении с не вакцинированными, после прививки снижается риск тяжелого течения болезни.

На сегодня в Советском районе продолжается рост количества заболевших. Только за минувшие сутки в Советском районе выявлено 11 случаев COVID-19. Вакцина от коронавируса доступна как в медицинских учреждениях по месту проживания, так и в мобильных пунктах вакцинации.