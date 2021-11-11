Житель Пыть-Яха "купился" на уловку афериста, который продавал колеса Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества, жители региона подарили телефонным грабителям 1 миллион рублей. Своих сбережений лишились жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.

Так, житель Нижневартовска доверился незнакомцу, который убедил мужчину продиктовать код, полученный в сообщении, чтобы предотвратить списания денег мошенниками. Затем попросил удалить мобильное приложение и перезагрузить телефон. Доверчивый югорчанин все таки лишился 50 тысяч рублей, которые сняли звонившие аферисты.

В Пять-Яхе 36-летний мужчина через сайт бесплатных объявлений "купился" на уловку злоумышленника, который пообещал не только продать ему колеса, но и бесплатно доставить их в другой город. Но в конце концов югорчанин потерял 18 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.