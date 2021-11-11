Жители Нижневартовска могут создать эскиз народной эмблемы празднования 50-летия города Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске объявлен конкурс на лучший проект эскиза народной эмблемы празднования 50-летия города. Он проводится с 10 ноября по 20 декабря. Участвовать в нем могут как местные коллективы, так и жители, зарегистрированные и проживающие на территории муниципалитета.

Участникам необходимо до 10 декабря предоставить в управление архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города улица Мусы Джалиля, 14, кабинет №105 заявку на участие, согласие на обработку персональных данных и саму конкурсную работу. Прием документов будет проводится по будням с 9 до 17 часов. Каждый участник может предоставить только одну конкурсную работу.

Оценивать работы будет комиссия, а победителей наградят в феврале 2022 года.