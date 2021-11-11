За невыплату налогов на 590 млн рублей задержан руководитель одного из предприятий Нижневартовска

В Югре руководитель коммерческого предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов Фото: Юлия Кучеренко

Руководитель одного из предприятий Нижневартовска задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в особо крупном размере.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, с января 2015 по декабрь 2017 года генеральный директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, занимающегося обслуживанием буровых установок, уклонилась от уплаты налогов в сумме 590 миллионов рублей. А в 2015 и 2016 годах злоумышленница дважды дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовск в общем размере 5 миллионов рублей, чтобы снизить штрафные санкции, а также за общее покровительство, в том числе непроведение проверок.

Женщина скрывалась от следствия и поэтому объявлена в международный розыск. Но 27 октября 2021 года обвиняемую удалось задержать в Сочи. Благодаря работе следователей и налоговых органов, в течение 2021 года удалось вернуть в бюджет весь долг по налогам.

Расследование продолжается.

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