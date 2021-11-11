Коронавирус в Югре, последние новости на 11 ноября 2021 года: заразились 252 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 84 967 случая новой коронавирусной инфекции, по данным на 11 ноября подтверждено 252 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

Случаи коронавируса зафиксированы в Нижневартовске – 50; Сургуте – 48; Нягани – 22; Ханты-Мансийске – 20; Урае – 17; Пыть-Яхе – 12; Советском районе – 11; Березовском районе – 9; Мегионе – 8; Когалыме – 7; Лангепасе – 7; Покачах – 7; Радужном – 6; Югорске – 5; Кондинском районе – 5; Нижневартовском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Сургутском районе – 3; Нефтеюганске – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 244 случаях, по 7 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 300 человек, сняты с наблюдения – 376 305 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 5 947 человек, всего – 2 431 573 югорчан.

Состояние 194 пациентов тяжелое, 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 487 человек. За сутки выписались 196 человек, за весь период пандемии выздоровели 78 403 югорчанина.