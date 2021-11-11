В Югре обеспечили надежное электроснабжение малого и среднего бизнеса

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Энергетики организовали контроль бесперебойной работы оборудования, отвечающего за электроснабжение более 20 предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в промышленной зоне Когалыма. Там расположены заведения питания, центр здоровья и отдыха, станции техобслуживания, автотранспортные предприятия и несколько сетевых торговых компаний.

Энергетики провели необходимые испытания электроустановок комплектной трансформаторной подстанции и оценили степень их износа, что позволит специалистам при первой необходимости провести качественный ремонт или обслуживание для бесперебойного электроснабжения предприятий МСП. Сотрудники энергокомпании планируют проложить новую кабельную линию, установить автоматические выключатели и смонтировать узел учета для подключения нового предпринимателя.

- Опыт компании в обслуживании энергооборудования 0,4–110 кВ позволяет нам оказывать услуги на высоком уровне в рамках единой технической политики ПАО «Россети». Нашей основной задачей является надежное электроснабжение потребителей независимо от их величины, – прокомментировал и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Дмитрий Вялков.

Компания занимается нетарифным направлением деятельности, в том числе техническим обслуживанием стороннего энергооборудования, в трех регионах УрФО: Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Энергетики Когалыма уже позаботились об обслуживание электросетевого комплекса, обеспечивающего электроэнергией навигацию на аэродроме Когалыма, и океанариум мирового уровня в спортивно-культурном комплексе «Галактика».