В одном из автосалонов Нижневартовска у женщины украли банковскую карту и деньги Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 40 преступлений, по горячим следам раскрыто 26. Житель Нижневартовска обратился в полицию и сообщил, что потерял телефон, стоимостью 70 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 19-летний безработный парень. Он сознался сотрудникам уголовного розыска, что украл телефон.

В Берёзовском районе 59-летний мужчина, находясь на 152 километре реки «Северная Сосьва», с использованием самоходного транспорта и рыболовного невода незаконно выловил 20 рыб разных видов. Улов составил 7 килограммов, а ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ – почти 50 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции Нижневартовска удалось установить и задержать подозреваемого в краже денег. По словам женщина, которая обратилась в полицию, в служебном помещении автосалона, у нее из сумки пропала банковская карта и деньги. Как выяснилось позднее, 52-летний мужчина воспользовался ситуацией и стащил себе чужое. А затем, в одном из торговых центров он оплатил товары со счета женщины на 4 тысячи.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.