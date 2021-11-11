В Югре до 21 ноября продлили антиковидные меры Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Рассказываем о подробностях заседания Оперштаба, на котором отметили, что в округе ковид выявляют среди детей в возрасте до 17 лет. За последнюю неделю заболели 247 юных югорчан – это 13,6% от общего числа заболевших. Еще один важный показатель это резерв коек, их сейчас 1795, а свободны ещё 616 коек.

Также во время эфира губернатор напомнила, что до 21 ноября в Югре продлены: запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий; ограничено посещение торговых центров детям до 16 лет, без сопровождения родителей. Кроме того ограничена работа ЗАГСа, там должны находится не более 8 человек, включая сотрудника учреждения. Выездные мероприятия регистрации браков и другие торжественные мероприятия также отменены. А студенты остаются на дистанционном обучении.

- Меры принесли положительный эффект. В постоянном режиме их необходимо анализировать и давать оценку, и в связи с этим оперативно решать о продлении либо отмене действующих мер, - сказала Наталья Комарова.

Кроме того, оперативным штабом приняты профилактические меры для снижения рисков заболевания в аэропортах округа. Операторы аэропортов должны информировать о необходимости минимизирования количества сопровождающих лиц в аэровокзальных комплексах и о недопущении длительного, более 2-х часов, пребывания лиц в зданиях аэровокзалов аэропортов, кроме пассажиров и их сопровождающих. Там будут создавать условия социального дистанцирования в местах скопления пассажиров и проверять соблюдение масочного режима.

- Защитный протокол рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы по транспортному, энергетическому, коммунальному обеспечению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа, согласован с Роспотребнадзором, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.