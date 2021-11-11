Погода в Югре на 11 ноября 2021 года: морозно и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В четверг, 11 ноября 2021 года, в Югре облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10, -15 °С, при прояснениях -16, -21 °С, днём -5,-10 °С, в северо-западных районах -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью изморозь. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -13, -15 °С, днём -8, -10 °С.

Погода в Югре на 11 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот период времени стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Детям загадывали загадки про овец. Например, такие: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан»; «Не прядет не ткет, а людей одевает». Существовали и поговорки про овец: «Руном с овцы одевались и отцы»; «Овца не помнит отца, а сено ей впрок не идет: сыта - кричит, голодна - кричит».