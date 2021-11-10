В Югре создадут кибердружины против антипрививочников, заявляющих о вреде вакцины от ковида

В Югре прошло заседание Оперштаба Фото: Татьяна Коркина

В Югре прошло заседание Оперштаба, на котором подвели некоторые итоги за последнюю неделю. Наиболее неблагополучная ситуация с коронавирусом складывается в Урае, Кондинском, Советском и Октябрьском районах.

За все время в регион поступило 976 тысяч комплектов вакцин от коронавируса и первым компонентом в округе уже привиты 738 тысяч человек, завершили вакцинацию 613 тысяч из них. При этом за последние сутки вакцинацию прошли больше 5 тысяч югорчан.

За последнюю неделю заболело 247 детей. По данным департамента здравоохранения, в ХМАО развернуто 2 813 коек для лечения пациентов с COVID-19. Из них свободны только 616. Медики отмечают, что из 2 197 жителей региона, проходящих стационарное лечение от коронавируса, 1 934 не были вакцинированы. Показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 48,1%. Радует то, что за последнюю неделю число госпитализированных в стационары снизилось на 10% и занятость коечного фонда уменьшилась на 4%.

Несмотря на улучшение некоторых показателей Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях пандемии до 1 января 2024 года. А именно: продлен запрет на массовые мероприятия, термометрия всех посетителей, ежедневная влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами и обработкой всех контактных поверхностей, а еще обучение каждого класса по всем предметам в отдельном учебном кабинете.

На заседании штаба отметили, что в регионе возбуждено 29 уголовных дел, связанных с поддельными документами о прохождении вакцинации. Поэтому департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры разработан электронный сервис UGRA-QR, позволяющий проверять подлинность QR-кодов. Губернатор региона поручила организовать работу кибердружин по мониторингу сети, чтобы выявлять ложную информацию о вреде вакцинации и передавать данные в правоохранительные органы.