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Общество10 ноября 2021 16:13

В Югре завершили еще один капитальный ремонт транспортной артерии

Для жителей села еускино теперь доступен безопасный проезд и связь с сетью автомобильных дорог округа
Виктория Терина
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В Югре завершили еще один капитальный ремонт транспортной артерии

В Югре завершили еще один капитальный ремонт транспортной артерии

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершили капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чеускино Нефтеюганского района протяженностью 8,3 километра. Благодаря этому, для жителей поселения доступен безопасный проезд и связь с сетью автомобильных дорог округа.

Во время ремонта выполнено фрезерование старого покрытия, уложено два слоя дорожной одежды с использованием особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлены технические средства организации дорожного движения, укреплены входные и выходные оголовки водопропускных труб.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется не только крупным трассам и магистралям, но и дорогам, ведущим к социально значимым и туристическим объектам, а также подъездам к населенным пунктам.

Кстати, Чеускино это старейшее поселение Нефтеюганского района, а сегодня это современное благоустроенное село, в нем проживает около 1 200 человек.