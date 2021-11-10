Коронавирус в Югре, последние новости на 10 ноября 2021 года: умерли 14 человек Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 1475 смертельных случая от коронавируса. За сутки скончались 14 человек. Новые заражения появились в 17 муниципалитетах округа. За день подтверждено 250 новых случая заболевания, причем пиковые цифры фиксируются в Сургуте – 68, Нижневартовске – 42 и Ханты-Мансийске – 26. В тяжелом состоянии находятся 190 пациентов, 144 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов, полностью выздоровели 34 565 человек.