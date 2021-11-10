В Сургуте поджигатель общежития, где пострадали девять человек, ответит за свой поступок в суде

Поджигатель сгоревшего в Сургуте общежития пойдет под суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный комитет ХМАО-Югры завершил расследование уголовного дела против 43-летнего уроженца Оренбургской области. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек, которое совершенно общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, и причинении средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам.

Как сообщают в ведомстве, в марте 2021 года между обвиняемым, временно проживавшим в общежитии ООО «Главснаб Сервис», расположенном по улице Промышленная города Сургут, и двумя комендантами общежития произошел конфликт из-за несвоевременной оплаты услуг проживания и нарушения правил общежития.

Из-за ссоры, злоумышленник решил убить комендантов и поджог матрас, хранившийся в коридоре общего пользования, легковоспламеняющейся жидкостью. Он надеялся, что из-за огня и дыма обидчицы погибнут. Жильцы общежития, заметили пожар и оповестили других жильцов. Воспользовавшись паникой, поджигатель сбежал.

Из-за пожара здание, в котором располагалось общежитие, а также хранившееся в нем имущество собственника, постояльцев и арендаторов помещений, уничтожены, общий ущерб составил больше 100 миллионов рублей. Кроме того, во время эвакуации из горящего помещения 9 жильцов получили различные травмы, у 4 из них телесные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью.

Обвиняемый заключен под стражу, но свою вину так и не признал. Уголовное дело направлено в суд.