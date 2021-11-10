Рентгенологи Сургутской ОКБ работают в условиях колоссальных нагрузок Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Рентгенологи Сургутской окружной клинической больницы работают в условиях колоссальных нагрузок. Сейчас они выполняют самое важное исследование для диагностики COVID-19 – компьютерную томографию органов грудной клетки. В месяц это около 5 тысяч КТ - исследований. И востребованность этого исследования возрастает с каждым днем.

В 2019 году врачи проводили 1, 9 тысяч КТ в месяц. Сейчас пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию обследуют на двух компьютерных томографах. Нагрузка высокая, поэтому бригады рентгенлаборантов работают 24/7. Всего в Сургутской больнице 16 врачей-рентгенологов, а кабинеты КТ разделены на две зоны. «Чистая зона» – пультовая, где рентгенлаборанты контролируют процесс через защитное стекло и «Красная зона» - аппаратная, в которой непосредственно принимают пациентов. Для работы в этой зоне используются средства индивидуальной защиты.

После каждого обследованного пациента аппаратура и рабочие поверхности дезинфицируются специальными средствами. А воздух обезжиривается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха.