Житель Югры перевел деньги за красную икру, но остался без деликатеса Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 9 случаев мошенничества. Югорчане пожертвовали злоумышленникам 7 миллионов рублей. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске и Сургуте.

Так, житель Сургутского района, желая приобрести красную икру, перевел 74 тысяч рублей продавцу, так и не получив популярный деликатес. А другая 38-летняя северянка поверила аферисту на сайте бесплатных объявлений, который якобы продавал грецкие орехи. В результате пострадавшая подарила мошеннику 5 тысяч, но отведать орехов ей так и не удалось.

В Нижневартовске 46-летняя работница одной из фирм города, получила на электронную почту предприятия письмо от директора компании, который попросил оплатить металлические конструкции в количестве 16 штук. Югорчанка не сомневаясь в том, что письмо пришло именно от руководителя, перевела деньги мошеннику. Женщина потеряла 200 тысяч рублей, а о том, что она стала жертвой аферистов узнала позже.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.