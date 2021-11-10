Коронавирус в Югре, последние новости на 10 ноября 2021 года: заразились 250 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия и за весь период в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 84 715 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 250 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах.

За день заразились жители в Сургуте – 68; Нижневартовске – 42; Ханты-Мансийске – 26; Кондинском районе – 16; Нягани – 13; Сургутском районе – 12; Урае – 11; Югорске – 9; Нефтеюганске – 8; Радужном – 7; Октябрьском районе – 7; Советском районе – 7; Мегионе – 6; Пыть-Яхе – 6; Когалыме – 5; Нефтеюганском районе – 4; Нижневартовском районе – 3.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 250 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 540 человек, сняты с наблюдения – 374 470 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 6 346 человек, всего прошли обследование 2 486 046 югорчан.

Состояние 190 пациентов по-прежнему тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 475 человек. За сутки выписались по выздоровлению 173 человека, за весь период пандемии вылечились 78 207 югорчан.